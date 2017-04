Fussball : Chemnitzer FC verliert 0:2 in Kiel

Dem Chemnitzer FC ist es am Samstag in der 3. Fußball-Liga nicht gelungen, den Einzug ins Landespokalfinale zu veredeln. Der CFC verlor bei Holstein Kiel mit 0:2 (0:0). Vor 5972 Zuschauern brachte Marvin Ducksch die Gastgeber in der 56. Minute in Führung, die Dominick Dexler nach 60 Minuten ausbaute. Chemnitz bleibt damit im Tabellenmittelfeld hängen.