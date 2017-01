Regierung : Bürgerbeteiligung zur Landesentwicklungsstrategie gestartet

Die Schleswig-Holsteiner können sich ab sofort im Internet zum Regierungsentwurf einer Landesentwicklungsstrategie 2030 äußern. «Die Landesentwicklungsstrategie baut auf eine breite Unterstützung von Akteuren im Land», erklärte dazu am Freitag Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller. Bis Ende Mai können die Bürger Stellung nehmen ( www.schleswig-holstein.de ). In der Strategie werden in elf strategischen Leitlinien Entwicklungen und daraus resultierende Handlungsfelder definiert. Dazu gehören die Themen Digitalisierung, Mobilität der Zukunft, Lebensqualität und Wirtschaft. Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens soll die endgültige Strategie beschlossen werden.

Regierung zur Entwicklungsstrategie

von dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 13:04 Uhr