Verkehr : Brückenbauarbeiten über Ostern behindern Verkehr in Hamburg

Arbeiten an einer Bahnunterführung sind auch in Hamburg-Marienthal geplant. Dort sollen Hilfsbrücken über der Hammer Straße beseitigt und die neue Rahmenbauwerke für die Unterführung der Gleise in ihre endgültige Position geschoben werden. Bahnreisende zwischen Hamburg und Lübeck müssen mit Verspätungen und Bus-Ersatzverkehr rechnen. Die notwendigen Sperrungen sollen in beiden Fällen am Mittwoch nach Ostern wieder aufgehoben werden.

von dpa

erstellt am 14.Apr.2017 | 09:39 Uhr