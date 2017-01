Fußball : Bruchhagen über Walace: «Gespräche sind konkret»

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat noch keine Entscheidung über eine mögliche Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers Walace getroffen. Sportdirektor Jens Todt sei in Brasilien gewesen, berichtete Vorstandschef Heribert Bruchhagen am Samstag vor der Partie beim FC Ingolstadt. «Die Gespräche sind konkret», sagte Bruchhagen bei Sky. «Ob am Ende ein Ergebnis dabei herauskommt, wird man sehen. Es muss auch wirtschaftlich machbar sein, da ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen.»