Konjunktur : Bremen mit Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter bei Firmenpleiten

In den Bundesländern Bremen und Nordrhein-Westfalen hat es im vergangenen Jahr die größte Dichte an Firmenpleiten gegeben. Wie die Wirtschaftsauskunftei Bürgel am Donnerstag in Hamburg mitteilte, gab es in den beiden Ländern 100 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen. Der Bundesdurchschnitt lag bei 67 Firmenpleiten je 10 000 Unternehmen. Niedersachsen lag mit 69 Fällen im Mittelfeld. Am besten schnitt Baden-Württemberg ab - mit 39 Firmenpleiten auf je 10 000 Unternehmen.