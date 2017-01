Beach-Volleyball : Bowes neuer Chef-Bundestrainer der Beachvolleyball-Frauen

Imornefe Bowes ist neuer Chef-Bundestrainer der deutschen Beachvolleyball-Frauen. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Samstag bekannt. Der gebürtige Schotte, der zuvor die niederländischen Frauen betreut hatte, arbeitet ab sofort zusammen mit dem ebenfalls neu verpflichteten Bundestrainer Tilo Backhaus am Bundesstützpunkt in Hamburg. Der DVV hat in diesem Jahr ein zentrales Förderungssystem im Beachvolleyball eingeführt.