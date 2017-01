Notfälle : Bombenentschärfung in Hamburg: Evakuierung

Auf einer Baustelle in Hamburg-Hammerbrook ist am Dienstag eine beschädigte Fliegerbombe gefunden worden. Es handele sich um ein Fragment einer 1000-Pfund-Bombe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Bombe enthalte noch 250 Kilo Sprengstoff und habe einen Langzeitsäurezünder am Heck. Der Kampfmittelräumdienst bereite eine Entschärfung vor. Es wurde eine Sperrzone in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle festgelegt. Menschen sollten den Bereich umgehend verlassen.