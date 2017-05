Kirche : Bischöfin ruft zum 1. Mai zu neuem «Wir-Gefühl» auf

Bischöfin Kirsten Fehrs hat am 1. Mai zu einem besseren Miteinander in der Gesellschaft aufgerufen. «In diesem Wir steckt große Kraft, es geht um gutes Leben für alle», sagte die Bischöfin in einem Gottesdienst zum Tag der Arbeit in Hamburg. «Wir brauchen mehr Gemeinschaft in unserem Land, in dem so viel Spaltung zu spüren ist zwischen Arm und Reich, zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Nur eine Gemeinschaft kann für einen Schutzraum sorgen, in dem keiner verloren geht.»