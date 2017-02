Kriminalität : Betrüger in Niedersachsen mit Chef-Masche auf Beutezug

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) im Norden warnt Unternehmer vor Betrügern, die derzeit mit der sogenannten Chef-Masche auf Beutezug sind. «Norddeutschland ist derzeit offensichtlich das Ziel einer größeren Betrugswelle», sagte IHK-Außenwirtschaftsexperte Tilmann Brunner am Mittwoch in Hannover. Mit der Masche ist es Betrügern gelungen, von mittelständischen Unternehmen hohe Überweisungen auf Konten in China und Indonesien auszulösen. Aktuell seien Unternehmen in Niedersachsen und Hamburg innerhalb weniger Tage um mehr als fünf Millionen Euro betrogen worden.