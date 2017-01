Landtag : Bestattungsrecht im Norden bleibt unangetastet

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Kiel (dpa/lno) - Der Landtag in Kiel hat eine Lockerung des Bestattungsrechts in Schleswig-Holstein abgelehnt. Eine große Mehrheit stimmte am Mittwoch gegen einen Gesetzentwurf der Piraten. Nach deren Initiative sollten Hinterbliebene Urnen mit der Asche eines Gestorbenen bis zu zwei Jahre in ihrer Wohnung aufbewahren oder auch die Asche zum Beispiel im Garten verstreuen können. Voraussetzung sollte eine entsprechende Verfügung des Gestorbenen sein. Auch die Kirchen waren gegen eine solche Reform.