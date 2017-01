Bahn : Bahn erfasst 55-Jährigen und verletzt ihn lebensgefährlich

Ein Mann ist am Montagabend am Hamburger S-Bahnhof Hochkamp von einer S-Bahn angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 55-Jährige sei offenbar betrunken am Gleis entlang getorkelt und dann ins Gleisbett gefallen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstagmorgen. Es sei ihm nicht gelungen, sich aus eigener Kraft wieder auf den Bahnsteig zu ziehen.