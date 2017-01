Prozesse : Baby totgeschüttelt: Prozess gegen 28-Jährigen gestartet

1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

Weil er ein Baby totgeschüttelt haben soll, muss sich seit Montag ein 28 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Körperverletzung mit Todesfolge vor. Danach soll er in Mittelangeln im Sommer 2015 das Baby seiner Lebensgefährtin aus unbekanntem Grund totgeschüttelt haben. Ersthelfer konnten den vier Monate alten Säugling am 19. Juni zunächst reanimieren. Das Baby starb fünf Tage später im Krankenhaus an den Folgen seiner Hirnverletzungen. Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen. Der Prozess vor dem Landgericht ist zunächst auf insgesamt fünf Verhandlungstage anberaumt worden.