Brände : Autowerkstatt in Flammen: Großeinsatz für Feuerwehr

Zur Bekämpfung eines Brands in einer Autowerkstatt in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) sind gut 80 Feuerwehrleute ausgerückt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zu Montag aus, wie die Polizei mitteilte. Noch am frühen Morgen waren die Feuerwehrleute mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Flammen zerstörten das Gebäude. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 09:05 Uhr