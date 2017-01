Verkehr : Autofahrer rast mit Tempo 117 durch Großbarkau

Doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Autofahrer durch den kleinen Ort Großbarkau im Kreis Plön gerast. Der Plöner wurde am Montagabend mit 117 Kilometern pro Stunde geblitzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Erlaubt sind dort nur 50. Ein weiterer Raser wurde mit Tempo 109 erwischt. Die beiden müssen wegen zu hoher Geschwindigkeit mit Fahrverboten rechnen. Insgesamt wurden am Montag 876 Fahrzeuge kontrolliert. 156 von ihnen waren zu schnell.

