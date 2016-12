Unfälle : Auto von Zug erfasst: ein Toter und zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß einer Regionalbahn und eines Autos ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Die beiden weiteren Insassen des Wagens (17 und 19) wurden am Mittwochnachmittag nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei schwer verletzt. Eine Schnellbremsung des Lokführers habe die Kollision nicht verhindern können, sagte der Sprecher. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.