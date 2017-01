Der Dienstwagen von Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) ist von Unbekannten beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter hätten am vergangenen Wochenende in einer Tiefgerarage in der Hafencity insgesamt 21 Wagen demoliert. Ein politischer Hintergrund werde nicht vermutet.

von dpa

erstellt am 26.Jan.2017 | 19:50 Uhr