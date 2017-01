Unfälle : Auto rast in sechs parkende Fahrzeuge: Hoher Schaden

In der Nacht zum Samstag ist ein Autofahrer in Lübeck in sechs parkende Autos gerast. Der Fahrer fuhr vermutlich zu schnell, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Bei dem Unfall habe sich der Wagen des Mannes überschlagen. Der Fahrer erlitt einen Schock und leichte Verletzungen, hieß es weiter.