Unfälle : Auffahrunfall auf A7: Lkw-Fahrer vermutlich übermüdet

Alt Duvenstedt (dpa/lno) - Vermutlich wegen Ermüdung eines Fahrers ist es am Mittwochmorgen auf der A7 bei Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen gekommen. Beide Fahrer wurden nach Polizeiangaben verletzt und kamen in Krankenhäuser. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des auffahrenden Sattelzugs übermüdet war. Sein Führerschein wurde eingezogen, gegen ihn wird ermittelt. Die Autobahn war in Richtung Norden für rund fünfeinhalb Stunden teilweise gesperrt.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 17:47 Uhr