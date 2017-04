Wahlen : Auch ARD-Umfrage sieht in Schleswig-Holstein CDU vorn

Für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 7. Mai zeichnet sich nach einer weiteren Umfrage ein knapper Vorsprung der CDU vor der SPD ab. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD liegt die CDU mit 32 Prozent vor der SPD mit 31 Prozent. Die Grünen kommen nach den Angaben auf 12 Prozent und die FDP auf 8,5 Prozent. Die AfD erhielte 6 Prozent, die Linke 4,5 Prozent und der von der Fünf-Prozent-Sperrklausel befreite SSW (Südschleswigscher Wählerverband) 3 Prozent. Damit würde die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und SSW die Mehrheit knapp verfehlen. Das «Politbarometer» des ZDF sagte am Donnerstag sehr ähnliche Ergebnisse voraus.

ZDF-Politbarometer

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 16:04 Uhr