Migration : Anwohner klagt gegen Flüchtlingsheim in Hamburg-Blankenese

Der geplante Bau eines Flüchtlingsheims im wohlhabenden Hamburger Stadtteil Blankenese verzögert sich einem Medienbericht zufolge weiter. Der Sender NDR 90,3 berichtete am Sonntag unter Berufung auf eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts, ein Anwohner habe gegen das zunächst per Eilverfahren gestoppte Bauprojekt geklagt. Deshalb könne die Sozialbehörde weiterhin nicht mit den Arbeiten für das Pavillondorf mit 192 Plätzen beginnen. Die Gerichtssprecherin war am Sonntag zunächst nicht zu erreichen.