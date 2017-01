Basketball : Angeschlagenes Towers-Quartett kehrt ins Training zurück

Der Basketball-Zweitligist Hamburg Towers erwartet an diesem Donnerstag ein Quartett um Top-Center Enosch Wolf zurück im Training. Neben Wolf, den nach seinen überstandenen Rückenbeschwerden eine Mandelentzündung plagte, meldeten sich Kapitän Robert Ferguson, Flügelspieler Moritz Hübner (beide Grippe) und Guard Lars Kamp (Magen-Darm-Infekt) wieder fit. «Wir müssen gucken, wie sie auf die Belastung reagieren und ob sie schon spielfähig sind», sagte am Mittwoch Towers-Sprecher Daniel Hain. Die Wilhelmsburger treten am Samstag (19.30 Uhr) in der ProA bei den Baskets Essen an.