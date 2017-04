Prozesse : Angeklagte gestehen schweren Missbrauch einer Zweijährigen

vergrößern 1 von 1 Foto: Malte Christians 1 von 1

Mit einem Geständnis hat am Lübecker Landgericht der Prozess um den sexuellen Missbrauch einer Zweijährigen begonnen. Er räume alle ihm vorgeworfenen Taten ein, sagte der 28 Jahre alte Vater des Mädchens. Er liebe seine Tochter und könne sich nicht erklären, wie es dazu kommen konnte, sagte er am Mittwoch. Auch sein 47 Jahre alter Mitangeklagter gestand drei der vier ihm vorgeworfenen Taten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen Sommer und November 2016 die kleine Tochter des 28-Jährigen insgesamt neunmal gequält, missbraucht und in drei Fällen auch vergewaltigt zu haben. Videos von den Taten schickte der 28-Jährige auch an Internet-Chat-Partner. Für die Verlesung der Chat-Protokolle wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 11:13 Uhr