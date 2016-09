Brände : Altes Bauernhaus in Schinkel abgebrannt

Auf einem Bauernhof in Schinkel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Mittwoch ein rund 100 Jahre altes Wohn-und Wirtschaftsgebäude abgebrannt. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 200 000 Euro. Mehrere Feuerwehren konnten das Gebäude in dem westlich von Kiel in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals gelegenen Ort nicht mehr retten. Warum der kurz vor 12.00 Uhr gemeldete Brand ausgebrochen war, konnte die Polizei zunächst nicht sicher sagen.