Parteien : Albig und Stegner stimmen auf das Wahljahr ein

Die SPD in Schleswig-Holstein strebt für die Landtagswahl am 7. Mai eine Neuauflage der Regierungskoalition mit den Grünen und dem SSW an. Einen Ausblick auf das Wahljahr 2017 geben Ministerpräsident Torsten Albig und SPD-Landeschef Ralf Stegner heute in Kiel vor der Presse. Ende des Monats wird die SPD ihre Landesliste für die Wahl aufstellen. Dabei soll Albig zum Spitzenkandidaten gewählt werden. An dem gleichen Wochenende will die Bundes-SPD verkünden, wer die Partei als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl im Herbst führen soll. Albig hat sich klar für den Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel ausgesprochen.

