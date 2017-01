Parteien : Albig hofft auf Fortsetzung von Rot-Grün-Blau

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

«Wir werden am 7. Mai zeigen, dass wir dieses Erfolgsprojekt fortsetzen», sagte Albig. Er zeigte sich zuversichtlich, die AfD aus dem Landtag heraushalten zu können. Die Koalition sei gelebte Zusammenarbeit zwischen Mehrheit und Minderheit. Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik sprach er von einer «Regierung der Menschlichkeit».

SPD-Landeschef Ralf Stegner warnte davor, ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht zu stellen. Menschen dürften nicht in Länder abgeschoben werden, wo Krieg herrsche wie in Afghanistan. «Wir schicken niemand in den Tod und in Gefahr», sagte Stegner. «Wer die Sorge hat, dass Schleswig-Holstein islamisiert wird, sollte einen Facharzt aufsuchen.»

Stegners Ziel ist es, bei der Wahl am 7. Mai stärkste Kraft zu werden und das Dreierbündnis fortzusetzen. Die drei Parteien arbeiteten erfolgreich, die Regierungsmannschaft leiste hervorragende Arbeit. «Das ist die beste Koalition, die wir je hatten.»