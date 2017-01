Bürgerschaft : AfD Hamburg kritisiert Höckes Rede als unglücklich

Hamburgs AfD-Fraktion hat die umstrittene Rede des thüringischen AfD-Partei- und Fraktionschefs Björn Höcke in Teilen als unglücklich und politisch falsch kritisiert. «Es gehört zu unserem Grundverständnis, dass wir mit der deutschen Geschichte der 1930er/1940er Jahre und insbesondere mit dem Holocaust besonders sensibel umgehen müssen», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bürgerschaftsfraktion, Alexander Wolf, am Mittwoch - und fügte an: «Die Äußerungen von Björn Höcke werden dieser historischen Verantwortung in keiner Weise gerecht.» Höcke hatte am Dienstag in Dresden unter anderem gesagt: «Wir Deutschen sind das einzige Volk, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.»