Unfälle : 92-Jährige stößt mit Nandu zusammen

Eine 92 Jahre alte Autofahrerin ist in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Nandu zusammengestoßen. Die alte Dame wurde bei dem Vorfall in der Nähe von Schlagsdorf an der Grenze zu Schleswig-Holstein leicht verletzt. Die Fahrerin war mit dem aus Südamerika stammenden Vogel zusammengestoßen, als dieser auf die Fahrbahn lief, teilte die Polizei mit. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.