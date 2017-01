Kriminalität : 500 Kilogramm Regenbogenforellen aus Teich gestohlen

500 Kilogramm Regenbogenforellen sind aus einem Teich in Wiemersdorf (Kreis Segeberg) verschwunden. Die Fische seien dem Eigentümer zufolge rund 2000 Euro wert, teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter ruderten offenbar bereits vor knapp einer Woche mit einem Boot zu einem abgesperrten Bereich in der Mitte des Anglerteichs. Dort werde die genaue Anzahl der Fische regelmäßig überprüft, sagte eine Polizeisprecherin. Die Täter fischten dort gezielt die Fische aus dem Wasser und flüchteten. Hinweise auf die Täter gebe es bislang nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

