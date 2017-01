Wetter : 350 Streufahrzeuge in Hamburg ausgerückt

Aufgrund der extremen Glätte sind in Hamburg am Samstag 350 Streufahrzeuge der Stadtreinigung ausgerückt. Rund 1000 Mitarbeiter seien im Einsatz, teilte die Stadtreinigung mit. Auf knapp 3300 Kilometer Straßen verteilten sie demnach doppelt so viel Feuchtsalz wie üblich. Auch mehr als 4000 Bushaltestellen, 655 Kilometer öffentliche Gehwege und 320 Kilometer Radwege gehören zum Einsatzgebiet der Streufahrzeuge. Glätte auf den Bürgersteigen vor Wohnhäusern müssten die Anlieger selbst beseitigen.

