Kriminalität : 35 Jahre alter Mord: Anklage schildert grausame Details

35 Jahre nach einem Raubmord in Schleswig beginnt heute vor dem Jugendgericht Flensburg der Prozess. Angeklagt ist ein heute 52 Jahre alter Familienvater aus Ostholstein. Er war zum Zeitpunkt des Verbrechens 17 Jahre alt. Deshalb findet das nicht öffentliche Verfahren vor dem Jugendgericht statt. 1982 war die 73-jährige Erna Ganz in Schleswig in ihrer Wohnung beraubt und erstickt worden. Die Polizei konnte den Fall nicht aufklären. Erst 2012 wurden mit neuen Methoden DNA-Spuren an alten Beweisstücken nachgewiesen.