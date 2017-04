Leichtathletik : 32. Marathon gestartet: Massive Sicherheitsvorkehrungen

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen sind am Sonntag Tausende Läufer beim 32. Hamburger Marathon gestartet. Star des Wettbewerbs ist Olympiasieger Stephen Kiprotich. Die deutschen Hoffnungen auf eine Top-Platzierung ruhen auf dem deutschen Meister Marcus Schöfisch. Bei den Frauen gehört die Portugiesin Jessica Augusto zu den Favoriten. Sie will in Hamburg den 32 Jahre alten portugiesischen Landesrekord von Rosa Mota brechen (2:23:29 Stunden).