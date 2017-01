Verkehr : 26-Jährige von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine 26-jährige Fußgängerin ist am Freitagabend in Hamburg-Langenhorn bei einem Autounfall lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau sei unvermittelt auf die Straße gelaufen und dabei von einer 45-jährigen Autofahrerin erfasst worden, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Mit schwerste Verletzungen wurde die junge Frau zur Behandlung in eine nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

