Kriminalität : 23-Jähriger nach Prügelattacke gegen Freundin festgenommen

Die Polizei hat in Hamburg-Billstedt einen 23-jährigen Mann festgenommen, der mit einem Besenstiel und anderen Gegenständen auf seine 18 Jahre alte Freundin eingeprügelt haben soll. Das Opfer hatte am Dienstagabend die Polizei gerufen, als der 23-Jährige kurz die Wohnung verlassen und die junge Frau dort eingeschlossen hatte. Als der Mann zurückkehrte, wurde er von den Beamten vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 18-Jährige kam in ein Krankenhaus, ihr mutmaßlicher Peiniger vor den Haftrichter. Die Ermittlungen dauern an.

Pressemitteilung der Polizei