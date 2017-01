Notfälle : 2000 Einsätze für Seenotretter: DGzRS stellt neue Zahlen vor

Rund 2000 Mal sind die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) im vergangenen Jahr zu Einsätzen in Nord- und Ostsee ausgerückt - etwa so häufig wie in den Jahren davor. Im Dezember brachten die Helfer einen vermissten Fischer an Land, dessen havariertes Boot stundenlang vor der Stadt Rerik auf der Ostsee getrieben war. Im Oktober gelang es Einsatzkräften, einen vor Borkum auf Grund gelaufenen Krabbenkutter freizuschleppen. In der Ägäis unterstützte die DGzRS für mehrere Wochen ihre griechischen Kollegen bei der Rettung von Flüchtlingen.