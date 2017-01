Unfälle : 2 Männer sterben bei Unfall: Möglicher Beteiligter geflohen

1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Nach dem Unfall suchte die Polizei nach einem möglichen weiteren Unfallbeteiligten. Die Beamten gingen am frühen Freitagmorgen davon aus, dass der Wagen des 54-Jährigen mit einem anderen Auto kollidiert war und deswegen auf dem linken Fahrstreifen stand. Die Polizisten fanden in Bad Oldesloe ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden und trafen dessen Besitzer stark alkoholisiert zu Hause an. Die Ermittlungen dauerten an.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 05:32 Uhr