Lübecker Altstadt : Lübeck feiert 30 Jahre Unesco-Welterbe

1 von 1 Foto: Boris Roessler 1 von 1

Lübeck | Mit einem bunten Programm feiert Lübeck sein 30. Jubiläum als Unesco-Welterbe. Das ganze Jahr lang soll unter dem Motto „Plötzlich 30“ gefeiert werden. Höhepunkte seien eine Zeitreise ins Mittelalter am Welterbetag am 4. Juni und eine Tagung der Europäischen Welterbekommissionen am 5. und 6. Oktober, sagte Lübecks Tourismus- und Marketingchef Christian Lukas am Montag.

Die Unesco hatte den mittelalterlichen Stadtkern der Hansestadt Lübeck 1987 zum Welterbe der Menschheit erklärt. Damit erhielt erstmals in Nordeuropa eine komplette Altstadt dieses Prädikat.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 13:09 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen