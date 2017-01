Lübeck: Bürgerschaft wählt erneut parteilose Senatorin

1 von 1 Foto: ill 1 von 1

Die Architektin

Joanna Glogau (47) wird die Nachfolge von Bausenator Franz-Peter Boden (SPD) in der Hansestadt antreten, der aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Für die parteilose Glogau, die von der FDP, den Grünen und der Wählerinitiative Bürger für Lübeck (BfL) nominiert worden war, stimmten in geheimer Wahl 25 Abgeordnete. Auf ihren Mitbewerber Christian Mews (SPD) entfielen 22 Stimmen.

Beide Kandidaten hatten rund fünf Minuten Redezeit, sich den Mitgliedern des Lübecker Stadtparlamentes noch einmal vorzustellen. Die Lübeckerin Joanna Glogau betonte, sie wolle die Öffentlichkeit in die Entscheidungsprozesse einbeziehen. Die 47-Jährige ist derzeit beim Gebäudemanagement Schleswig-Holstein tätig und verantwortet dort den Bereich der Bundesbauten. Damit leitet sie einen Bereich von 300 Mitarbeitern.

Gegenkandidat Christian Mews – von der SPD ins Rennen geschickt – verwies auf seine umfangreiche Erfahrung im Bereich „Planen und Bauen“. Er ist seit 15 Jahren in unterschiedlichen Stellen tätig, unter anderem beim Gebäudemanagement in Niedersachsen und Bayern, als Leiter der Bauaufsicht in Rostock und als Vertreter für Unesco-Weltkulturerbe Mecklenburg-Vorpommern beim Bund. Die CDU hatte ihren Kandidaten kurzfristig zurückgezogen, da sich keine Mehrheit für ihn abzeichnete. „Wir haben geschlossen für Joanna Glogau gestimmt“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anette Röttger.

Nach der Wahl parteilosen Kathrin Weiher zur Kultursenatorin ist Joanna Glogau, das zweite parteilose weibliche Mitglied des Lübecker Senats. Ihre Amtszeit beginnt am 1. Mai und dauert sechs Jahre. Zu konkreten Projekten möchte sich die neue Senatorin noch nicht äußern. Sie wolle sich umfassend informieren, bevor sie Stellungnahmen abgebe.