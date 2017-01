Evakuierungen in St.Gertrud : Explosionsgefahr in Lübeck: Gneisenaustraße gesperrt

Lübeck | Die Gneisenaustraße und die Marlistraße in Lübeck St.Gertrud sind seit 13.30 Uhr gesperrt. Grund ist die Gefahr einer Explosion in einer Werkstatt, wie der Pressesprecher der Polizei Lübeck, Stefan Muhtz gegenüber shz.de sagte. In der in ein Wohnhaus integrierten Werkstatt beziehungsweise Garage drohen offenbar vier Gasflaschen zu explodieren. Die Polizei habe eine möglicherweise brennbare Flüssigkeit unter den Flaschen entdeckt und eine brennende Kerze dazwischen. Da unklar sei, was noch in der Werkstatt lagere, wolle man die Feuerwehrleute keiner Gefahr aussetzen. Bis der Räumdienst Groß Nordsee eintreffe werde nun gewartet, sagt Muhtz.

Hintergrund des skurrilen Falls: Der Mieter der Räume hätte eigentlich bis Ende November die Werkstatt räumen müssen. „Es gab offenbar eine Kulanz bis Ende Dezember, doch geräumt hat der Mieter die Werkstatt bislang nicht“, sagt Muhtz.

Momentan werde das Gebäude belüftet. Zur Sicherheit wurden die Anwohner der angrenzenden Häuser evakuiert und in Bussen der Stadtwerke untergebracht.

erstellt am 03.Jan.2017 | 14:37 Uhr