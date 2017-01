Toter Junge aus Eutin : „Der Bengel muss leiden“ – WhatsApp-Nachrichten der Mutter ausgewertet

1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Eutin/Lübeck | Im Lübecker Prozess um den gewaltsamen Tod des kleinen Juri hat am Dienstag eine Kriminalbeamtin über die Vernehmung der Mutter ausgesagt. Diese habe den Tod als Unfall dargestellt. Der 34-Jährigen wird vorgeworfen, ihren zweieinhalbjährigen Sohn im April vorigen Jahres in Eutin im Kreis Ostholstein mit seinem Schlafsack erdrosselt zu haben.

Die Angeklagte habe zwar eingeräumt, den Jungen mitunter angeschrien und mit der flachen Hand auf den Po geschlagen zu haben, sagte die Zeugin vor dem Lübecker Landgericht. Die Schuld am Tod des Kindes habe sie aber vehement bestritten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag vor.

In ihrer polizeilichen Vernehmung hatte die Frau angegeben, den Jungen am 13. April gegen 20.30 Uhr zu Bett gebracht zu haben. Dabei habe sie ihm den Kinderschlafsack verkehrt herum angezogen, um zu verhindern, dass er den Reißverschluss öffnet, hatte die Mutter nach Aussagen der Beamtin damals angegeben. Am nächsten Morgen habe sie Juri leblos in seinem Bettchen gefunden.

Im Raum steht der Verdacht, sie habe das Kind getötet, weil sie sich überfordert fühlte und die Beziehung zu ihrem Verlobten nicht aufs Spiel setzen wollte. So habe sie dem 38-Jährigen am Abend des 13. April eine Textnachricht auf sein Handy geschickt, in der es hieß: „Ich würde alles für dich tun, sogar sterben“, sagte ein Kripobeamter aus, der die Kommunikationsdaten des Paares ausgewertet hatte. Der Verlobte habe per WhatsApp gefordert: „Der Bengel muss leiden“. Und die Angeklagte habe geantwortet: „Ich drille ihn. Das tut mir weh, aber ich ziehe das durch“, sagte der Ermittler weiter aus.

Die Angeklagte hatte sich Anfang 2015 von Juris Vater getrennt, bald darauf hatte sie ihren jetzigen Verlobten kennengelernt. Am Abend vor Juris Tod gab es heftigen Streit um die Erziehung des Jungen. Der Verlobte hatte von der Angeklagten mehr Strenge gegenüber dem Kind gefordert. Der Prozess wird am 31. Januar fortgesetzt. Dann soll ein erster Gutachter gehört werden.

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 16:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen