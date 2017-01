Stadtteil St. Jürgen : Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Lübeck

1 von 1 Foto: Holger Kroeger 1 von 1

Lübeck | Beim Überfall auf einen Tankstelle in Lübeck hat ein bewaffneter Mann am Freitag Bargeld in zunächst unbekannter Höhe erbeutet. Der mit einer Skibrille maskierte, etwa 1,80 Meter große Täter lauerte einem Mitarbeiter der Tankstelle in der Kronsforder Allee auf, als der den Verkaufsraum öffnen wollte, teilte die Polizei mit.

Der Unbekannte drückte dem Angestellten eine Schusswaffe in den Rücken und zwang ihn so, Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Das Opfer blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

Die Videoaufzeichnung aus der Tankstelle zeigt den Täter, der neben der Skibrille auch eine schwarze Kopfbedeckung, eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Hose und dunkle Schuhe mit hellen Schnürsenkeln trug. Auffällig waren blaue Handschuhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0451/1310 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de/dpa

erstellt am 20.Jan.2017 | 15:30 Uhr