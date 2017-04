Urteil am Freitag : Steuerberater erstochen – Prostituierte soll neuneinhalb Jahre in Haft

Kiel | Für den heimtückischen Mord an einem Steuerberater aus Bad Segeberg soll eine 28-Jährige nach dem Willen der Staatsanwaltschaft neuneinhalb Jahre Haft bekommen. Zugleich beantragte die Anklagevertreterin für die Prostituierte am Mittwoch die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie. Die Frau sei gefährlich für die Allgemeinheit, von ihr seien weitere Straftaten zu befürchten. Wie die Pressestelle des Kieler Landgerichts am Mittwoch mitteilte, ging die Staatsanwältin bei der Strafzumessung von einer verminderten Schuldfähigkeit der Angeklagten aus.

Der Verteidiger der 28-Jährigen beantragte nach eigenen Angaben eine Freiheitsstrafe „deutlich unter fünf Jahren“. Er gehe von gefährlicher Körperverletzung aus, sagte Kai Dupre. Zur Frage der Unterbringung äußerte er sich nicht. Während der Plädoyers war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das Urteil soll am Freitag verkündet werden.

Die 28-Jährige tötete den Steuerberater laut Anklage am 12. Oktober 2016 in dessen Penthouse-Wohnung heimtückisch mit zwei Messerstichen. Der 58-Jährige hatte sich zu Sexspielen die Hände über dem Kopf fesseln und die Augen verbinden lassen. Wie qualvoll der Tod des Opfers war, verdeutlicht sein mitgeschnittener Notruf bei der Polizei, den der Vorsitzende noch vor den Plädoyers abspielt. Es dauert quälend lange, bis die Polizistin – außer den Worten „Hilfe! Überfall!“ und „Ich bin angestochen worden, ich verliere stark Blut“ – Anschrift und Wohnort des Steuerberaters versteht. Im Hintergrund ist eine Frau mit den Worten zu hören „Ich will hier raus“. Seine Stimme wird dann deutlich schwächer, als er bittet, „Hör auf, lass mich doch in Ruhe!“.

Der Mann kann den Polizisten noch die Tür öffnen, dann bricht er nackt und kreidebleich vor ihren Augen zusammen. Die Beamten müssen die noch vorgelegte Kette mit einem Bolzenschneider durchtrennen. Die Angeklagte wird in der Küche überwältigt. Sie erinnert sich an die Tat nach eigenen Angaben nur bruchstückhaft und schwieg im Prozess.

Die 28-Jährige leidet nach übereinstimmenden Zeugenaussagen an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie sei unter Alkohol unberechenbar aggressiv und gefährlich. Wiederholt kam es deswegen zu Polizeieinsätzen und Aufenthalten in der Psychiatrie, wie ein Facharzt berichtete. Weil er sein Gutachten auf Antrag der Verteidigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit hielt, waren auch die Plädoyers nicht öffentlich.

