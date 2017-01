Landgericht Kiel : Schülerin missbraucht - Neuer Prozess gegen Reitlehrer

Kiel | Knapp ein Jahr nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs, gefährlicher Körperverletzung, Stalkings und Betrugs steht ein Reitlehrer aus dem Kreis Plön erneut vor Gericht.

Am Mittwoch startet eine aufwändige Berufungsverhandlung vor dem Kieler Landgericht. Die 11. Strafkammer setzte 46 Verhandlungstage an. Nach Angaben des Gerichts sind zum Auftakt noch keine Zeugen geladen. Zunächst werde das Urteil der ersten Instanz in Auszügen verlesen. Der Angeklagte habe Gelegenheit, sich zu äußern.

Der 52-Jährige war Ende März 2016 vom Amtsgericht Plön zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zudem verhängte das Gericht ein dreijähriges Berufsverbot. Der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Weil der 52-Jährige gegen Auflagen verstoßen haben soll, sitzt er in Untersuchungshaft.

In der rund sechsstündigen mündlichen Urteilsbegründung hatte der Plöner Amtsrichter dem Angeklagten unter anderem vorgehalten, das Erziehungsverhältnis zu der damals 16-jährigen Reitschülerin ausgenutzt zu haben. Er habe sich nach Überzeugung des Gerichts unter anderem von 2009 bis 2011 mindestens zwölf Mal an der Reitschülerin vergangen. Das Gericht verurteilte den Mann zur Zahlung von 20.000 Euro Schmerzensgeld an die junge Frau. 5000 Euro sprach er einem anderen mutmaßlichen Opfer zu. Beide Frauen waren Nebenklägerinnen in dem Verfahren.

Eine Verurteilung wegen Betrugs erging, weil der Angeklagte die Rechnung einer Detektei nicht bezahlte. Die hatte er auf die Reitschülerin angesetzt, nachdem sie sich ihm entzog.

dpa

11.Jan.2017

