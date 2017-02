Kiel : Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Kiel | Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Montagabend für eineinhalb Stunden zwei mutmaßliche Einbrecher in Kiel-Düsternbrook und Wik gejagt. Ein 23-jähriger Kieler wurde im Zuge der Fahndung festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zuvor waren die beiden Männer über einen Balkon aus einer Wohnung geflüchtet, in die sie offenbar eingebrochen waren. Dort hatten sie nach Angaben der Polizei Schmuck und Geld gestohlen.

Der 23-jährige Beschuldigte werde dem Haftrichter vorgeführt. Er sei polizeilich bekannt. Der zweite, unbekannte Täter war am Dienstag weiter auf der Flucht.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 14:50 Uhr

