Grundsatz-Urteil : Mehr Geld für die großen Städte

Die Kämmerer in den schleswig-holsteinischen Städten können aufatmen. Zumindest ein klein wenig. Zwar sind die detaillierten Folgerungen aus dem jüngsten Urteil des Landesverfassungsgerichtes noch nicht bekannt. Prinzipiell gilt aber nach dem höchstrichterlichen Ja zum neuen Kommunalen Finanz-Ausgleich (KFA): Ebenso wie Lübeck, Neumünster oder Flensburg wird auch die Landeshauptstadt künftig – spätestens 2020 – mit höheren Einnahmen rechnen dürfen. Dabei geht es um zwei wichtige Aspekte: die drückenden Soziallasten in den Städten und die Finanzierung zentraler städtischer Einrichtungen, von denen eben auch die Menschen im Umland profitieren.

Beispiel Neumünster: Binnen vier Jahren sind die Sozialausgaben von 120 auf aktuell 170 Millionen Euro geklettert, sie machen im Etat von 320 Millionen mehr als die Hälfte aus. Für Stadtrat Oliver Dörflinger geht die jüngste Entscheidung deshalb in die richtige Richtung. „Das Nachbessern wird hilfreich sein“, ist Dörflinger von einer künftig verbesserten Finanzstruktur überzeugt: „Die Haushalte werden tragfähiger sein.“

Theater, Schwimmbad, Wohnungsbau, Stadtbücherei, Straßenerneuerung – das alles kostet Geld. Viel Geld. Klar ist ebenfalls, dass die zentrale Infrastruktur in den großen Städten auch von den Bewohnern der Nachbarkreise genutzt wird. Der KFA soll genau diese (finanzielle) Lücke zwischen Stadt und Land schließen, die KFA-Neuordnung sieht eine stärkere Unterstützung der Zentren vor. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ist erleichtert, dass das oberste Gericht diesen Grundsatz im Kern gebilligt hat. Auch wenn die Landesregierung bis 2020 noch „nachbessern“ muss. Das Gericht hatte beanstandet, dass belastbare Zahlen über den Finanzbedarf der Kreise, Städte und Gemeinden fehlen.

Kämpfer geht jedenfalls von einer „positiven Umschichtung“ aus: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für Kiel schlechter werden wird.“ Ähnlich wie in Neumünster drücken auch an der Förde die riesigen Sozialausgaben auf den Etat. Mit einem Anteil von gut 500 Millionen Euro machen sie ebenfalls über die Hälfte des städtischen Haushaltes von 990 Millionen aus.

Der Kieler Verwaltungschef hatte im Sommer gemeinsam mit seinen Amtskollegen der übrigen drei kreisfreien Städte (Lübeck, Flensburg, Neumünster) vor einem Ausbluten der städtischen Zentren gewarnt. Er hofft deshalb, dass man sich jetzt an den runden Tisch setzt und wichtige Grundsatzfragen klärt. „Wir müssen die Finanzbeziehungen neu ordnen“, fordert Kämpfer. Er denkt dabei an die Transparenz der Kita-Finanzierung, an die flächendeckende Breitbandausstattung, an den Umgang mit schrumpfenden oder wachsenden Regionen. Beispiel Schulbau: Verliert eine Region an Einwohnern, werden kaum neue Bildungseinrichtungen benötigt.

Und Kämpfer spricht noch ein ganz anderes ungelöstes Problemfeld an: die stetig wachsende Verschuldung der großen Städte. Allein in der Landeshauptstadt hat das Minus eine Größenordnung von fast einer Milliarde Euro erreicht. Kämpfer wörtlich: „Wenn wir schon am großen Rad drehen, sollten wir uns auch mit den Altschulden befassen.“



von Udo Carstens

erstellt am 30.Jan.2017 | 18:38 Uhr