Rathausstraße in Kiel : Mann verletzt sich beim Einbruch – und ruft die Polizei

Kiel | Ziemlich dumm gelaufen ist es am vergangenen Sonnabend für einen 34-jährigen Einbrecher - er machte nicht nur keine Beute, sondern verletzte sich auch noch bei seiner Tat. Dann konnte er den Raum nicht mehr verlassen - und rief die Polizei.

Der Tatverdächtige hatte sich in einem Gemeindezentrum in der Kieler Rathausstraße aufgehalten. Was dann passierte, beschreibt die Polizei so: Der Mann betrat - unbemerkt von anwesenden Kirchenmitarbeitern - ein unverschlossenes Büro, schob zwei Schreibtische zusammen, stellte darauf einen Stuhl und darauf wiederum einen Papierkorb, erklomm diese gewagte Aufstiegshilfe, schob zwei Deckenplatten zur Seite und versuchte - die Zwischendecke entlang robbend - einen Raum mit vermuteter Beute zu erreichen.

Anders als es sein eigenes Drehbuch vorsah, gab die Zwischendecke eines weiteren Raumes jedoch nach, und er stürzte in die Tiefe, schreibt die Polizei. Dabei verletzte sich der Täter am Schienbein. Dummerweise hatte die Requisite in dem Raum zu wenige Schreibtische vorgesehen - ein erneuter Aufstieg blieb dem Helden laut Polizei verwehrt. Eingeschlossen und ratlos rief er dann die Polizei um Hilfe. Beamte des 2. Polizeireviers befreiten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest.

Der „Darsteller“ wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und dort zunächst ärztlich versorgt. Anschließend stellten die Beamten seine Identität fest und stellten Strafanzeige. Danach wurde der Mann wieder entlassen. Die Schadenshöhe soll sich auf rund 1000 Euro belaufen.

09.Jan.2017 | 11:19 Uhr

