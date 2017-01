Tui Cruises, MSC, Aida, Costa : Kreuzfahrten 2017: Diese Kreuzfahrtschiffe kommen in den Kieler Hafen

1 von 1 Foto: Tui Cruises 1 von 1

Kiel | In Kiel beginnt die Kreuzfahrtsaison am 9. April 2017 mit einem Anlauf der „AIDAcara“. Saisonende ist am 21. Oktober („Aidavita“). Derzeit liegen dem Kieler Hafen 128 Anlaufanmeldungen von 27 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen vor. Erwartet werden rund 420.000 Kreuzfahrtpassagiere. Das wären 65.200 weniger als 2016. Die Reederei mit den meisten Kiel-Anläufen ist AIDA Cruises mit 43 Anläufen von drei Schiffen (Stand 2. Januar 2017).

Gleich drei Erstanläufe wird es 2017 im Kieler Hafen geben. Am 29. April können Kreuzfahrt-Fans die „MSC Fantasia“ im Hafen begrüßen. Zusammen mit der Aidavita ist die „Fantasia“ übrigens der häufigste Gast. Beide Schiffe werden je 21 Mal die Kieler Förde anlaufen. Das MSC-Schiff ist mit 333 Meter Länge das größte Kreuzfahrtschiff, das bisher seinen Basishafen in Kiel hatte. Einfahrt, Anlegen und Wenden werden bereits vorab im Schiffssimulator der Hochschule in Flensburg geübt.

Am 12. Mai kommt „Le Soleal“ zum ersten Mal nach Kiel und am 3. Juni der Neubau von Tui Cruises, die „Mein Schiff 6“. Sie wird nach ihrer Taufe in Hamburg am 1. Juni nach Kiel kommen und von dort am 3. Juni zu ihrer Jungfernfahrt zum Nordkap aufbrechen.

Diese Kreuzfahrtschiffe kommen 2017 nach Kiel: (Stand 2. Januar 2017)

April

Datum Schiff Tag Ankunft Abfahrt 9.4. Aidacara So 8 Uhr 17 Uhr 16.4. Aidacara So 8 Uhr 17 Uhr 23.4. Aidacara So 8 Uhr 17 Uhr 25.4. Astor Di 3 Uhr 17 Uhr 29.4. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 30.4. Aidacara So 8 Uhr 17 Uhr

Mai

Datum Schiff Tag Ankunft Abfahrt 6.5. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 6.5. Zuiderdam Sa 11 Uhr 21 Uhr 7.5. Aidacara So 8 Uhr 20 Uhr 12.5. Le Soleal Fr 12.30 Uhr 19 Uhr 13.5. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 17.5. Ocean Majesty Mi 10 Uhr 15 Uhr 18.5. Aidaluna Do 8 Uhr 18 Uhr 19.5. Mein Schiff 3 Fr 6.30 Uhr 19 Uhr 20.5. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 21.5. Aidacara So 8 Uhr 20 Uhr 22.5. Aidaluna Mo 8 Uhr 18 Uhr 23.5. Aidavita Di 8 Uhr 18 Uhr 26.5. Hamburg Fr 8 Uhr 17 Uhr 27.5. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 27.5. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 27.5. Mein Schiff 3 Sa 6.30 Uhr 19 Uhr 30.5. Zuiderdam Di 11 Uhr 21 Uhr 31.5. Aidavita Mi 8 Uhr 18 Uhr

Juni

Datum Schiff Tag Ankunft Abfahrt 1.6. Koningsdam Do 7 Uhr 17 Uhr 3.6. Mein Schiff 6 Sa 19 Uhr 3.6. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 3.6. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 3.6. Ocean Majesty Sa 9 Uhr 13 Uhr 4.6. Aidacara So 8 Uhr 20 Uhr 6.6. Mein Schiff 3 Di 6.30 Uhr 19 Uhr 6.6. Hamburg Di 8.30 Uhr 17 Uhr 8.6. Aidaluna Do 8 Uhr 18 Uhr 10.6. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 10.6. Ocean Majesty Sa 8 Uhr 15 Uhr 11.6. Zuiderdam So 11 Uhr 21 Uhr 14.6. Mein Schiff 6 Mi 6.30 Uhr 19 Uhr 14.6. Mein Schiff 3 Mi 6.30 Uhr 19 Uhr 16.6. bis 19.6. Johannes Brahms Fr 12 Uhr 7 Uhr 16.6. bis 19.6. Princess Fr 19 Uhr 8 Uhr 17.6. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 17.6. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 17.6. bis 19.6. Sans Souci Sa 16.30 Uhr 7.30 Uhr 18.6. Mein Schiff 6 So 8 Uhr 19 Uhr 18.6. Aidacara So 8 Uhr 20 Uhr 21.6. Queen Elizabeth Mi n.b. n.b. 21.6. Arcadia Mi 9 Uhr 17 Uhr 21.6. Ocean Majesty Mi 9 Uhr 16 Uhr 23.6. Albatros Fr 9 Uhr 15 Uhr 23.6. Black Watch Fr 13.30 Uhr 22 Uhr 23.6. bis 25.6. Excellence Coral Fr 16.30 Uhr 8.30 Uhr 24.6. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 25.6. Aidaluna So 8 Uhr 18 Uhr 26.6. Hamburg Mo 10 Uhr 17 Uhr 28.6. Mein Schiff 6 Mi 6.30 Uhr 19 Uhr 28.6. Mein Schiff 3 Mi 6.30 Uhr 19 Uhr

Juli

Datum Schiff Tag Ankunft Abfahrt 1.7. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 1.7. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 2.7 Aidacara So 8 Uhr 18 Uhr 3.7. Ocean Majesty Mo 10 Uhr 16 Uhr 5.7. Zuiderdam Mi 11 Uhr 21 Uhr 7.7. Hamburg Fr 8.30 Uhr 16 Uhr 8.7. Mein Schiff 6 Sa 6.30 Uhr 19 Uhr 8.7. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 10.7. Deutschland Mo 9 Uhr 18 Uhr 11.7. Artania Di 9 Uhr 18 Uhr 12.7. Aidaluna Mi 8 Uhr 18 Uhr 15.7. Mein Schiff 3 Sa 6.30 Uhr 19 Uhr 15.7. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 15.7. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 18.7. Mein Schiff 6 Di 6.30 Uhr 19 Uhr 20.7. Artania Do 9 Uhr 18 Uhr 22.7. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 26.7. Mein Schiff 6 Mi 6.30 Uhr 19 Uhr 26.7. Costa Pacifica Mi 9 Uhr 17 Uhr 28.7. Mein Schiff 3 Fr 6.30 Uhr 19 Uhr 29.7. Aidaluna Sa 8 Uhr 18 Uhr 29.7. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 29.7. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr

August

Datum Schiff Tag Ankunft Abfahrt 1.8. Europa Di 7 Uhr 18 Uhr 3.8. Mein Schiff 6 Do 6.30 Uhr 19 Uhr 5.8. Mein Schiff 3 Sa 6.30 Uhr 19 Uhr 5.8. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 6.8. Costa Pacifica So 8 Uhr 17 Uhr 11.8. Berlin Fr 10.30 Uhr 17 Uhr 12.8. Zuiderdam Sa 11 Uhr 21 Uhr 12.8. Aidaluna Sa 8 Uhr 18 Uhr 12.8. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 12.8. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 13.8. Astor So 8 Uhr 18 Uhr 13.8. Mein Schiff 6 So 6.30 Uhr 19 Uhr 16.8. Mein Schiff 3 Mi 6.30 Uhr 19 Uhr 16.8. Balmoral Mi 13.30 Uhr 22 Uhr 17.8. Costa Pacifica Do 8 Uhr 17 Uhr 19.8. Aidaluna Sa 8 Uhr 18 Uhr 19.8. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 20.8. Berlin So 7.30 Uhr 16 Uhr 23.8. Aidaluna Mi 8 Uhr 18 Uhr 24.8. Mein Schiff 3 Do 6.30 Uhr 19 Uhr 26.8. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 26.8. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 28.8. Costa Pacifica Mo 8 Uhr 17 Uhr 29.8. Ocean Majesty Di 8 Uhr 15 Uhr

September

Datum Schiff Tag Ankunft Abfahrt 1.9. Mein Schiff 3 Fr 6.30 Uhr 19 Uhr 2.9. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 5.9. Mein Schiff 3 Di 6.30 Uhr 19 Uhr 6.9. Europa 2 Mi n.b. n.b. 8.9. Costa Pacifica Fr 8 Uhr 17 Uhr 9.9. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 9.9. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 13.9. Europa Mi 7 Uhr 18 Uhr 13.9. Aidavita Mi 8 Uhr 18 Uhr 14.9. Koningsdam Do 7 Uhr 17 Uhr 16.9. MSC Fantasia Sa 10 Uhr 18 Uhr 16.9. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 20.9. Aidavita Mi 8 Uhr 18 Uhr 23.9. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 24.9. Aidacara So 8 Uhr 18 Uhr 27.9. Aidavita Mi 8 Uhr 18 Uhr 30.9. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr

Oktober

Datum Schiff Tag Ankunft Abfahrt 2.10. Black Watch Mo 8 Uhr 14 Uhr 2.10. Aidacara Mo 8 Uhr 18 Uhr 4.10. Aidavita Mi 8 Uhr 18 Uhr 7.10. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 10.10. Aidacara Di 8 Uhr 18 Uhr 14.10. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr 21.10. Aidavita Sa 8 Uhr 18 Uhr

von Miriam Richter

erstellt am 06.Jan.2017 | 20:47 Uhr