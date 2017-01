40 000 Besucher : Das Eis-Festival meldet Rekordbesuch

vergrößern 1 von 2 Foto: Kiel-Marketing 1 von 2

Endspurt beim Eis-Festival am Ostseekai: Heute und morgen noch können die Besucher auf Schlittschuhen ihre Kreise ziehen, am Montag beginnt der Abbau der Anlage. Auch wenn naturgemäß die endgültigen Zahlen noch nicht vorliegen, lässt sich bereits vor dem letzten Wochenende festhalten: Mit vermutlich 40 000 zahlenden Gästen wird die Rekordzahl des Vorjahres (37 000) noch einmal übertroffen – und damit wird der Umzug vom Rathausplatz zur überraschenden Erfolgsgeschichte.

Diese Entwicklung war nicht unbedingt zu erwarten. Die Eisbahn, eine feste Adresse im Adventskalender vieler Menschen im Großraum Kiel, hatte sich in den vergangenen Jahren gut eingefügt in das weihnachtliche Ambiente vor dem Rathaus. Doch am Ostseekai existiert ein unschlagbarer Vorteil gegenüber dem alten Standort – genügend Parkplätze. Selbst Busse, die ganze Schulklassen an Bord haben, können vorfahren. Keine Lehrerin muss sich Sorgen machen, ihre Schützlinge könnten im Weihnachtstrubel verloren gehen. Und Eltern, die ihren Nachwuchs vor der Eisbahn ausladen, wissen den Nutzen der „Brötchentaste“ zu schätzen. Wer nämlich innerhalb einer Viertelstunde wieder vom Gelände rollt, muss keinerlei Parkgebühr zahlen.

„Wir haben mehr Schulklassen zu Gast, wir feiern mehr Kindergeburtstage und registrieren mehr Abendpartys“ erklärte gestern Johannes Hesse von Kiel-Marketing. Er atmet tief durch, weil sich das neue Konzept entgegen erster Skepsis schon im ersten Jahr bewährt und auch die Stadtwerke als Hauptsponsor zufriedenstellt. Das Rahmenprogramm mit Bogenschießen und Sail-Karting ist neu entstanden, die „Kajüte“ serviert neben Getränken auch feste Gerichte. Für alle diese Aktivitäten war auf dem engen Areal im Zentrum schlichtweg kein Platz.

Die Aufenthaltsqualität, sagt Hesse, ist gegenüber dem alten Standort spürbar gewachsen. Und es existiert noch ein weiteres Merkmal, das Neugierige anlockt: die Kaikante. Der Bereich vor dem Ostsee-Terminal ist während der Kreuzfahrtsaison streng abgezäunt, nur während des achtwöchigen Eis-Festivals kann man den ungetrübten Blick auf die Innenförde mit der Mega-Yacht „A“ gegenüber bei Howaldt genießen. Kostenlos übrigens. Zahlen muss nur, wer die Eisfläche betritt. Für Hesse steht deshalb schon heute fest: „Das Eis-Festival wird es auch im nächsten Winter geben.“







> Letzte Möglichkeit: Die Eisbahn öffnet am Wochenende um 10 Uhr. Betrieb ist heute bis 19 Uhr, morgen bis 20 Uhr.

von Udo Carstens

erstellt am 13.Jan.2017 | 19:26 Uhr

