Villa Hoheneck : Ausschuss in Altenholz stimmt Umbau-Plänen zu

Einhellige Zustimmung am Montagabend: Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Altenholz befürwortet die Pläne zum Erhalt und zur Modernisierung der Villa Hoheneck. Das historische, unter Denkmalschutz stehende Gebäude auf der nördlichen Kanalseite soll drei Wohngebäude an die Seite bekommen (wir berichteten). Im Vorfeld der Sitzung hatte die Verwaltung Kontakt mit den für zuständigen Behörden aufgenommen – und dabei zeigten sich Bedenken beim LLUR, dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Mit Verweis auf das Lärmgutachten lehnte das LLUR die Ausweisung als allgemeines Wohngebiet zunächst ab. Als problematisch gilt die Lärmbelastung in den Nachtstunden. Die Pläne von Projektentwickler Sven Olsen sollen deshalb leicht verändert werden, die Schlafzimmer der vorgesehenen Wohnungen wandern dabei auf die Hofseite. Der Ausschuss hat der Gemeindevertretung schließlich einstimmig empfohlen, den Bebauungsplan für das Hoheneck-Areal wie vorgesehen zu ändern und damit die Wohnbebauung zuzulassen. Das endgültige Wort hat die Gemeindevertretung Altenholz. Die Villa steht seit Jahren leer, Pläne zur Wiedereröffnung des legendären Kneipentreffs am Kanalufer ließen sich nicht umsetzen. Olsen will das markante Gebäude in sein Ensemble eingliedern, eine gastronomische Nutzung aber schließt auch er aus.

von Udo Carstens

erstellt am 24.Jan.2017 | 18:26 Uhr

