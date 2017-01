Freilichtmuseum Molfsee : Abschied nach 32 Jahren und sieben Monaten

vergrößern 1 von 2 Foto: Carstens (2) 1 von 2

Sie geht. Ende des Monats räumt mit Gabriele Rehr-Unrath (65) die dienstälteste Mitarbeiterin im Freilichtmuseum Molfsee ihren Schreibtisch. Im Frühjahr 1984 hatte sie ihren Job als Museumspädagogin angetreten. In mehr als drei Jahrzehnten hat sie nicht nur ungezählte Schulklassen betreut, sie hat auch das Veranstaltungsprogramm geprägt. Gärtnermarkt und Herbstmarkt tragen ihre Handschrift, Ausstellungen, das sommerliche Theatertreffen und auch die regelmäßigen Konzerte im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) hat sie organisiert.

Die gebürtige Möllnerin hatte einst in Hannover neben Geographie auch Ur- und Frühgeschichte studiert, so kam sie früh mit der Museumswelt in Berührung. Sie sattelte eine Lehrerausbildung obendrauf und beschäftigte sich in ihrer Examensarbeit mit dem Freilichtmuseum in Molfsee. Ihre Fragestellung damals: Wie geht Molfsee mit dem Nachwuchs um? Welche Motivation haben Schüler, das Gelände mit den historischen Bauten zu erkunden?

Das erwies sich als persönlicher Glücksfall. Denn als ein paar Jahre später in Molfsee eine Stelle als Museumspädagogin ausgeschrieben wurde, erinnerte sich Museumsdirektor Carl Ingwer Johannsen an die junge engagierte Studentin. Im Frühjahr 1984 liefen die ersten Gespräche, am 1. Juli 1984 begann für „Gabi“ Rehr-Unrath die neue Tätigkeit. „Ich habe es immer gern gemacht“, sagt sie 32 Jahre und sieben Monate später. Und fügt hinzu, dass der Job einer Museumspädagogin nicht allein bedeutet, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Der Anspruch von „Bildung und Vermittlung“ gilt gleichermaßen für alle älteren Semester, die im Torhaus eine Eintrittskarte kaufen.

Drei Chefs hat sie in ihrer Zeit erlebt, eigentlich sogar vier. Denn „Josi“ Johannsen, im Jahre 2000 in den Ruhestand verabschiedet, sprang noch einmal als Übergangsleiter ein, als Hermann Heidrich 2009 das Freilichtmuseum im Streit mit dem Trägerverein verlassen musste. Seit dem Frühjahr 2012 leitet Wolfgang Rüther die Einrichtung, in seine Zeit fällt auch die Eingliederung des Molfseer Areals in die Stiftung Landesmuseen Schloss Gottorf.

Gabi Rehr-Unrath bedauert es ein wenig, dass sie beispielsweise den Bau des neuen Volkskunde-Museums – erster Spatenstich soll im Frühjahr erfolgen – nicht mehr dienstlich begleiten wird. Immerhin war sie jahrelang an Planungen und Vorbereitungen beteiligt. Dafür wird sie mit dem Plus an Freizeit entschädigt. Ein Kursus Englische Konversation bei der Volkshochschule und „mehr als eine Stunde Sport in der Woche“ – das sind ihre ersten Ziele als junggebliebene Rentnerin. Als „Privatiere“, wie sie schelmisch anfügt.

Dem Freilichtmuseum will sie auf jeden Fall die Tereue halten. Den Aufbau vieler historischer Gebäude hat sie in den zurückliegenden drei Jahrzehnten selbst erlebt: den mächtigen Vierseithof etwa, das flächenmäßig größte Gebäude im Museum, die Kohlscheune oder das robuste Hallighaus von Langeness. Gabi Rehr-Unrath besitzt natürlich ihre musealen Lieblingsorte. Dazu gehört das gemütliche kleine Fischerhaus aus Gothmund oder jenes idyllische Plätzchen zwischen Weber- und Schusterkate, von dem aus sie über den Teich ins Gelände blicken kann. Dort in aller Ruhe und befreit von täglichen Arbeitspflichten den heißen Kaffee genießen – das fühlt sich für Gabi Rehr-Unrath schon heute verlockend an.



von Udo Carstens

erstellt am 11.Jan.2017 | 19:04 Uhr