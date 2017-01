Diebesgut : 35.000 Euro teure Statue im Kieler Hauptbahnhof gefunden

1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

Kiel | Überraschung für einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof in Kiel: Da die Zeit eines Schließfaches deutlich überschritten war, machte er sich daran, dieses zu öffnen. Im Fach entdeckte er eine Stofftasche, darin eingewickelt eine Bronzestatue. Und die machte einen durchaus wertvollen Eindruck – also übergab der Bahn-Mitarbeiter die Statue an die Bundespolizei im Hauptbahnhof.

Die Ermittlungen der Beamten hätten ergeben, „dass es sich vermutlich um eine aus einem Kieler Hotel entwendete Bronzestatue im Wert von 35.000 Euro handelt handelte“, teilte Gerhard Stelke, Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Kiel, am Mittwoch mit. Wer das Kunstwerk ins Schließfach gelegt hatte, ist bislang noch unbekannt. Der Fall sei an Kriminalpolizei übergeben worden, so Stelke weiter. Allerdings bleibe auch die Bundespolizei aktiv. „Wir werden anhand der Videoüberwachung im Hauptbahnhof überprüfen, ob wir Hinweise auf mögliche verdächtige bekommen“, sagte Stelke.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 11.Jan.2017 | 16:38 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen